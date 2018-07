Link kopiert

Es brennt in Europa. Auch dort, wo es normalerweise nicht brennen sollte. Etwa in Schweden, wo die Feuerwehren mit großen Waldbränden so gut wie keine Erfahrung haben. Die Skandinavier baten deshalb am Wochenende offiziell um Hilfe. Und diese wurde unverzüglich gewährt. Gleich mehrere Länder erwiesen sich als vorbildliche Nachbarn und schickten Hilfskräfte, Löschzüge, Flugzeuge, Helikopter und auch Know-how. Norwegen und Litauen reagierten, aber auch Italien, Frankreich und Deutschland. Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius sagte: „Der Gedanke der europäischen Solidarität ist für uns von besonderer Bedeutung.“ Das ist ein Satz, den man dieser Tage nicht allzu häufig vernimmt, der aber – sofern er von allen ernst genommen wird – ein unerschütterliches Fundament für ein friedliches Miteinander bilden kann. Gerade, wenn es brennt. Matthias Reif