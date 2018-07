Link kopiert

Weil jetzt die Hundstage ins Haus stehen, sollten wir ganz besonders aufpassen, dass diverse Vierbeiner hier nicht gänzlich überschnappen. Eh schon wissen: Nicht selten legt Ruhm im Hirn zentrale Schaltkreise lahm. Einen hat es mit dem Höhenrausch schon erwischt: Auf dem Flug nach Moskau hat ein Vierbeiner dieser Tage im Frachtraum die Luke geöffnet – in 4000 Meter Höhe wohlgemerkt. Der Pilot musste wohl oder übel eine Notlandung einleiten. Jetzt könnte man natürlich umgekehrt behaupten, dass der Hund sich diese Art von Wahnwitz nur bei seinem direkten Vorbild, dem Menschen, abgeschaut haben kann. Immerhin gibt es im Fernsehen ein Format namens „Ich bin ein Star, holt mich hier raus“. Nicht umsonst gibt es die wahren Worte: wie der Herr, so des G’scherr. Abgesehen vom Wetter könnte es also demnächst ziemlich heiter werden. Stellt sich nur die Frage: Wer nimmt jetzt wen an die Leine? Susanne Rakowitz