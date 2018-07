Link kopiert

Stellen wir uns einen Moment lang vor, der CEO eines Konzerns stürmte in die Hauptversammlung und erklärte den Eigentümern, er brauche dringend ein Drittel mehr Personal. Er sagt nicht, wie er die Leute einzusetzen gedenkt, was er erreichen will – nur, dass er mehr Personal will.

Die natürliche Reaktion jedes vernünftigen Eigentümers wäre, den guten Mann zurück an den Schreibtisch zu schicken – und genau auszuarbeiten, was er eigentlich so vorhat mit dem Betrieb: Wie viel er zu produzieren gedenkt, ob es für diese zusätzlichen Leistungen einen Markt und überhaupt einen sinnvollen Businessplan gibt.

Erst dann, wenn diese Ziele ausgearbeitet und entschieden sind, wäre zu überlegen, wie viele zusätzliche Leute er braucht, um diesen Plan abzuarbeiten, und welches Budget.

Jetzt ist der Staat zum Glück kein Unternehmen – aber die Metapher illustriert schön die Absurdität, mit der die politische Debatte um das Bundesheer geführt wird. Statt darüber zu reden, was das Militär in Österreich eigentlich leisten soll, welche Aufgaben ihm zukommen, welche Einsätze die Soldaten im In- und Ausland wahrnehmen sollen – also: klare Ziele zu definieren –, verläuft sich die öffentliche Debatte in aufgeregten Einzelposten und untergeordneten Fragen.

Aktuell ist das wieder einmal jene danach, wie lange der Staat junge Männer zur Arbeit zwingen soll: Man kann Verteidigungsminister Mario Kunasek durchaus zugutehalten, dass er die Verkürzung des Grundwehrdienstes von acht auf sechs Monate unter der schwarz-blauen Regierung 2005 (die FPÖ war damals dagegen, Kunaseks Vorgänger Günther Platter verordnete die Kürzung im Alleingang) als das bezeichnet, was sie war: ein Wahlkampfgag, der das Milizsystem verkrüppelt hat.

Was er mit seinem Wunsch, wieder auf acht Monate (samt Milizübungen) zurückzugehen, erzielen will – und welche Rolle die Miliz im hoch spezialisierten Streitkräfteverbund Österreichs spielen kann: Die Diskussion fällt dagegen komplett aus.

Neu ist diese verkehrte Herangehensweise allerdings nicht – mehr über die Methode zu reden als über die Ziele, die man damit erreichen will. Tiefpunkt der wehrpolitischen Debatte in Österreich war die bizarre Auseinandersetzung vor der Volksbefragung über die Wehrpflicht 2013. Ersonnen in Michael Häupls Wiener Lokalwahlkampf drei Jahre davor ging es damals um alles, nur nicht um die Frage, welche Aufgaben ein Militär im 21. Jahrhundert eigentlich haben sollte.

Von dieser Verwüstung hat sich die verteidigungspolitische Debatte in Österreich nie erholt. Ja, natürlich kann es ein Heer geben, in dem sechs Monate Wehrdienst ausreichend sind, um seine Pflichten zu erfüllen – genauso, wie es welche geben könnte, in denen es acht Monate oder gar keine Grundwehrdiener braucht.

Aber das ist nicht die Frage, die verantwortungsvolle Politiker auftischen sollten. Die würde lauten: Was soll dieses Heer am Ende eigentlich leisten?