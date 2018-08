Link kopiert

Jüngst am Frühstücksbuffet in einem Pariser Hotel. Die internationale Gästeschar schaufelt sich die Teller voll, als plötzlich der Feueralarm losgeht. Ohrenbetäubend. Die Reaktion ist die erwartete. Keiner nimmt von der Sirene wirklich Notiz, niemand verfällt in Unruhe oder macht gar Anstalten, sich