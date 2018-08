Link kopiert

Das Besondere an den Unruhen in Chemnitz

ZÜRICH. Angriffe von Rechtsextremen auf Ausländer sind in Deutschlands Osten schrecklich alltäglich. In kleinen sächsischen Städten wie Freital, Heidenau, Clausnitz oder Bautzen hat es in den vergangenen zwei Jahren pogromhafte Jagden gegeben wie nun in Chemni