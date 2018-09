Link kopiert

In meinem Leben habe ich früh erkannt, dass die Almen und Berge mein Lebenselixier sind. So schön das Meer oder die Seen sind, bin ich viel lieber in den Bergen. Während meiner Skikarriere bevorzugte ich harte Einheiten mit dem Mountainbike statt der Schufterei in der Kraftkammer, da ich gern in der