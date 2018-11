Link kopiert

Es ist ja nicht so, dass es der Regierung vorab niemand gesagt hätte: Wochenlang hatten Opposition und Arbeitnehmervertreter kritisiert, dass die Ausweitung der Regeln für 12-Stunden-Arbeit so, wie sie es machen will, dazu führen werde, dass manche Betriebe Mitarbeiter unter Druck setzen würden.

Die