Was Universitäten in Österreich leisten sollen













Link kopiert

Was soll eine Universität in Österreich leisten? Eine möglichst effiziente und breite Akademisierung der Bevölkerung vorantreiben? Eine traditionsreiche Universität mit einem großen Fächerspektrum wie die Universität Graz ist in vielen Bereichen eine sogenannte „Massenuniversität“. Leider läuft dies