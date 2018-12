Link kopiert

Von ihm stammt der Begriff „Kalter Krieg“ und er prägte auch den Ausdruck „Gatekeeper“ für Journalisten. Walter Lippmann war selbst ein einflussreicher New Yorker Journalist und er entschied vielfach selbst, was der Öffentlichkeit vorenthalten und was an sie weiterbefördert wird. Für seine Kolumne „