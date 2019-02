Link kopiert

Bronze-Statuen, Ölgemälde und massenhaft Literatur über Terrier, Bulldoggen und Chihuahuas: Mit dem „Museum of the Dog“ hat New York neuerdings wieder ein eigenes Museum rund um das Thema Hunde. Zu sehen sind dort unter anderem Werke der Künstler Edwin Landseer, Maud Earl und Arthur Wardle.

Das Museu