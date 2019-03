Link kopiert

Heute ist es also so weit. Nach einem Schulversuch von mehr als zwei Jahrzehnten wird im Ministerrat grünes Licht für einen verpflichtenden Ethikunterricht in der Oberstufe gegeben. Die Nachdenkzeit von mehr als 20 Jahren ist bemerkenswert. Und sie ist angesichts der Rückmeldungen der Schülerinnen u