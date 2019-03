Link kopiert

Wir wissen nicht, was in Theresa May vorgeht. Und ob überhaupt. Wir wissen aber mit Sicherheit, dass der Umgang Großbritanniens mit einer der weitreichendsten Entscheidungen in der Geschichte zur unfassbaren Farce geworden ist. Schon wieder (zum wievielten Mal?) befindet sich das Vereinigte Königrei