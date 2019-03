Link kopiert

Unfair Play: So könnte man es nennen. Oder Bestechung und Betrug. Rund 50 US-Amerikanern wird vorgeworfen, durch Schmiergeldzahlungen an Agenten die Zulassung ihrer Sprösslinge an elitären Privatunis wie Stanford oder Yale erkauft zu haben. Darunter sind Hollywood-Schauspielerinnen und Unternehmer a