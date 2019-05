Link kopiert

Heute ist Welt-MS-Tag, an dem weltweit mit Kampagnen und unzähligen Informationsveranstaltungen Bewusstsein für multiple Sklerose geschaffen wird. Von dieser Erkrankung sind allein in Österreich 12.500 Menschen betroffen. Wegen des Feiertags wurde der MS-Tag in Österreich bereits gestern begangen. U