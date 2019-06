Link kopiert

Rechtzeitig zum Beginn der sommerlichen Reisewelle ist das deutsch-österreichische Verhältnis in Sachen Straßenverkehr gründlich gestört. Schuld sind die geplatzte deutsche Autobahnmaut, die Lkw-Blockabfertigung in Kufstein und das jetzt in Tirol und Salzburg vermehrt überlegte Ausweich-Fahrverbot f