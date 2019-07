Link kopiert

Entgelt für die Überlassung von Kapital: Schon in der Definition des Begriffs Zinsen steckt der Kern des Problems. Kaum einer will noch das Kapital, das Sparer weiter unverdrossen zur Bank tragen. In historisch beispielloser Form öffnete die EZB in den letzten sieben Jahren die Geldschleusen und übe