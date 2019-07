Link kopiert

Der Oberste US-Gerichtshof hat am Freitag Gelder aus dem Pentagon für den Mauerbau an der Grenze zu Mexiko freigegeben. Zugleich signierte Guatemala ein Abkommen mit den USA, in dem es sich zum sicheren Drittland erklärt. Asylsuchende, die es auf dem Weg in die USA betreten haben, können nun an der