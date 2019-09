Link kopiert

Selten hat es in den österreichischen Medien eine solche Einhelligkeit gegeben und selten ist schon bei der bloßen Berichterstattung der unverhohlene Wunsch der Redakteure so offen durchgebrochen: Begonnen hatte das Herbeischreiben von Türkis-Grün schon lange vor der Wahl, seit dem Sonntag gibt es aber kein Halten mehr: „Triumph für Türkis-Grün“ konnte man etwa lesen, obwohl keine Koalition, sondern nur Türkis und Grün zur Wahl standen.

Kein Kommentator, der in seiner Hymne auf eine mögliche türkis-grüne Regierung nicht das Wort „Charme“ verwendet hätte. Was an einer Sache charmant sein soll, weiß man nicht, normalerweise werden nur Menschen so bezeichnet. Auf die beiden Protagonisten Sebastian Kurz und Werner Kogler trifft das ohnehin nicht zu: Der eine ist zu kühl und kontrolliert, der andere zu derb, als dass man ihn als charmant bezeichnen würde.

Zur Abkühlung der medialen Euphorie hier einige Umfragedaten: 29 Prozent der Wähler könnten sich eine Türkis-Grün-Neos-Koalition vorstellen, aber schon 27 eine aus ÖVP und FPÖ. Unter den ÖVP-Wählern wünschen sich 40 Türkis-Grün-Neos, aber nur 20 Prozent eine Koalition aus ÖVP und Grünen.

In den Gesprächen bei der Veranstaltung der ÖVP am Wahlabend herrschte eher beklommene Ratlosigkeit. Für alles, eingeschlossen Türkis-Rot gab es ernsthafte Stimmen, wobei Türkis-Grün keineswegs die vorherrschende Option war. Manch einem dämmerte, dass es vielleicht falsch gewesen sein könnte, Herbert Kickl zum Gottseibeiuns der Nation und damit die FPÖ als Koalitionspartner fast unmöglich zu machen.

Bei der Beurteilung von Türkis-Grün wird ungefragt vorausgesetzt, dass Kurz „nach links kippen“ müsste. Dass Kogler „nach rechts kippen“ könnte, wird gar nicht in Betracht gezogen, denn er hat ja die objektiv richtigen Auffassungen. Die Grünen und mit ihnen die Linke sind ja die Vertretung des Weltgeistes in der österreichischen Politik. Auf diese moralische Selbstgewissheit wird Kurz bei Verhandlungen mit den Grünen treffen. Kompromiss kommt da nicht vor.

Hans Winkler lebt als Journalist in Wien