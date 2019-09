Link kopiert

Jüngst brachte die beste aller Kolleginnen eine Packung mit Nougatwürfeln mit. Eine relativ unmodische Marke, zart schmelzend seit 1880, deren Name sich auf jenen eines ehemaligen spanischen Formel-1-Weltmeisters reimt. Das Zeug ist picksüß und fett, aber immer noch so gut wie damals, als es durch eine Werbemelodie geradezu Kultstatus besaß: So lautete zumindest das einhellige Urteil der herbeieilenden Kollegenschaft, die das Nougat in kürzester Zeit verschwinden ließ.

Süßigkeiten von früher, die man vergessen hat und die plötzlich doch wieder da sind, zählen zu den Tröstungen des Alltags. Wie gern der Schreiber dieser Zeilen noch einmal in ein echtes Fanfare-Röllchen beißen würde oder in eine superkünstliche Erdbeerfinessa und nicht in diesen zeitgeistigen Bobokram, den sich irgendwelche Marketingtypen ausgedacht haben. Aber solange Kinos noch Sportgummi verkaufen, lebt die Hoffnung auf die Vernunft im Menschen. Martin Gasser