Link kopiert

Wie eine offene Wunde

LONDON. Willkommen in der neuen Welt. Wir haben ein Fußballspiel erwartet. Was wir bekommen haben, war ein miserables Ereignis in einer miserablen Nacht in einem miserablen Stadion (…) vor einem miserablen Hintergrund von Beschuldigungen und bösem Blut. Am Ende hat sich das kein