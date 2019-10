Link kopiert

Kein Kind mit schwerer Krankheit soll ohne seine Eltern sein, ist das Credo der Ronald-McDonald-Kinderhilfe. Und so werden international Wohnhäuser für Eltern und Geschwister in Kliniknähe errichtet, in Österreich bieten fünf Häuser Familien mit schwer kranken Kindern ein „Zuhause auf Zeit“. Bei der