Der Verein Netz für Kinder und Spar Vorarlberg haben für die Osterfeiertage eine Aktion ins Leben gerufen, die Kindern in schwierigen familiären Situationen in Vorarlberg helfen soll: Insgesamt spendet Spar 500 Spar Premium Osterhasen an das Netz für Kinder. Diese Spende soll dazu beitragen, dass au