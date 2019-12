Link kopiert

Nein, Peter Handke ist in seiner Nobelpreis-Rede gestern nicht auf Serbien und den Streit eingegangen. Das war klug. Was immer er gesagt hätte, die Mechanik von Schlag und Gegenschlag wäre von Neuem in Gang gesetzt worden, ohne Zugewinn an Erkenntnis. Das öffentliche Reden benötigt den anderen nicht