Link kopiert

Seit sechs Monaten sitzt die kurdischstämmige Wiener Pädagogin Mülkiye Laçin in der Türkei fest. Grund ist der Vorwurf der Propaganda für eine „terroristische Organisation“. Dafür kann man in der Türkei für zehn Jahre eingesperrt werden. Gestern begann der Prozess gegen die Frau und schon am ersten