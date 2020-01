Link kopiert

Seit 1624 gibt es die Löwen-Apotheke am Viktualienmarkt in München. Seit wann genau an ihrer Fassade das verheißungsvolle Wort „Drogen“ prangt, kann niemand sagen. Aber mindestens seit 50 Jahren ist das so. Doch die Zeiten werden offenbar strenger. Jüngst sollen sich Beschwerden von Passanten gehäuf