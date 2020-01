Link kopiert

Mit einer Billion Euro soll also ganz Europa auf eine neue, grüne Spur gebracht werden. Dieser „Green Deal“ täte dem Kontinent wohl gut – obgleich die Skeptiker Aufstellung nehmen. Woran es liegen mag, dass an seiner Umsetzung gezweifelt wird? Womöglich an Beispielen wie diesem: 2009 – also vor schl