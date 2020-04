Link kopiert

Toilettenpapier – viel wurde darüber geschrieben und gesagt. Ein interessanter Effekt der Coronakrise ist, dass so einiges aus dem Fokus rückte: Firlefanz und Ballast des modernen Lebens. Höchst Menschliches hingegen trat in den Mittelpunkt. Dabei war das Klopapier nie wirklich weg. In Gebrauch war