Das ganze Land und seine Geschichte in einem Buch













Link kopiert

Der 75. Jahrestag der zweiten Republikgründung war eine gute Gelegenheit, um in die jüngere Vergangenheit zu schauen. Was lief gut, was lief schlecht während dieser „zweiten Chance“, die diese Republik bekommen hat, die 1918 das Erbe der Habsburger angetreten hat und 1933 erst einer konservativen Di