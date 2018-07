Link kopiert

In der Nibelungenstraße in Hohenems haben Unbekannte diese Woche den Lieferanteneingang sowie zwei Fenster eines Lebensmittelgeschäftes mit Graffitis besprüht. Zudem wurde ein Lagereingang einer Bäckerei in der Rudolf-von-Ems-Straße beschmiert. Am Freitag wurden der Polizei auch Sachbeschädigungen durch Graffitis an der Volkschule Herrenried und dem Sonderpädagogischen Zentrum gemeldet. Bei den Graffitis handelt es sich um grüne bzw. rote Schriftzüge mit ähnlichen Merkmalen. Es handelt sich dabei um den Schriftzug „RUP“ oder auch „RUP Crew“. Hinweise an die PI Hohenems Tel.: 0 59 133 8142.