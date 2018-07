Link kopiert

Ein Segeler war am Freitag­abend auf dem Bodensee bei Friedrichshafen unterwegs, als er auf einen Surfer traf. Der junge Mann war offensichtlich am Ende seiner Kräfte und versuchte, durch Paddeln ans Ufer zu kommen. Der Segler bot dem 22-Jährigen seine Hilfe an, was dieser jedoch ablehnte. Der Segler verständigte daraufhin die Wasserschutzpolizei in Friedrichshafen. Nach kurzer Zeit konnte die Besatzung des Polizeibootes den jungen Mann auf dem Surfbrett etwa zwei Kilometer seewärts feststellen. Er kam nicht mehr vorwärts und war mittlerweile völlig erschöpft. Der 22-Jährige wurde samt seinem Surfbrett an Bord genommen. Warum er die Hilfe des Seglers ausschlug, blieb unklar. Zu diesem Zeitpunkt herrschte am Bodensee kaum Wind. Bereits Anfang Juli war die Wasserschutzpolizei zu einem ähnlichen Einsatz ausgerückt und hatte einen entkräfteten Schlauchbootfahrer an Bord nehmen müssen.

Die Beamten weisen darauf hin, dass Wassersportler oft Entfernungen, die Beeinträchtigung durch Wind und Wetter oder die eigene Kondition falsch einschätzen. Vor allem Ungeübte sollten sich nur in Ufernähe aufhalten.

Verunglückt. Zu einem Badeunfall ist es diese Woche auch am Bodensee in Meersburg gekommen. Dabei verunglückte ein 90-jähriger Man tödlich. Ein Passant hatte den Schwimmer, zirka 15 Meter von der Slipanlage eines örtlichen Yachtclubs entfernt, bäuchlings im Wasser treiben gesehen. Der Mann sprang in den See, brachte den Verunglückten an Land und begann sofort mit Reanimationsmaßnahmen. Doch auch der alarmierte Notarzt konnte nichts mehr für den Rentner tun. Nach jetzigem Stand der Ermittlungen der Wasserschutzpolizeistation Überlingen verstarb der 90-jährige eines natürlichen Todes.

Ein 81-Jähriger konnte dieser Tage aus dem Bodensee bei Lindau gerettet werden. Der Mann wurde vom Bademeister und einem weiteren Schwimmer reanimiert. Er wurde ins Krankenhaus gebracht. Ursache für seine Notlage dürften Herzprobleme gewesen sein.