Eine Kollision zweier Autos auf der L 26 in Egg hat am Samstagnachmittag zwei Verletzte gefordert. Laut Polizei fuhr eine 35-jährige Frau aus Schwarzenberg von Egg kommend in Richtung Schwarzenberg. Als eine 60-jährige Frau aus Alberschwende zur selben Zeit von einer Gemeindestraße in die L 26 einbo