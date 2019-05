Link kopiert

Nicht weniger als 14.700 Ecstasytabletten im Wert von mehr als 70.000 Schweizer Franken hat der geständige 41-Jährige verkauft, davon 13.000 in der Schweiz und 1700 in Vorarlberg. Dennoch muss der inzwischen in Istanbul lebende 41-Jährige nicht ins Gefängnis. Denn die Rauschgiftverkäufe hat der dama