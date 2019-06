Link kopiert

Ein 53-jähriger Mann ist am Samstag mit seinem Gleitschirm in Hohenems abgestürzt. Der deutsche Staatsbürger drehte nach dem Absprung beim Landeanflug, laut Augenzeugen, mit seinem Gleitschirm in einer Höhe von circa 30 bis 60 Meter zu spät ein und konnte seinen Dreh-Flug anschließend nicht mehr rec