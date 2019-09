Link kopiert

Der Präsident der Industriellenvereinigung Vorarlberg, Martin Ohneberg, sieht in dem Wahlergebnis ein „klares Signal: „Der Weg der Entlastung der Menschen, der Mitarbeiter und der Unternehmen und eine Reform der öffentlichen Systeme ohne neue Schulden soll weitergeführt werden.“ Jetzt gelte es, diese Wahlversprechen in einer entsprechenden Regierungskoalition konsequent umzusetzen, so Ohneberg. „Mitarbeiterfreundlich, wirtschaftsfreundlich und mit einer positiven Vision.“