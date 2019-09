Link kopiert

Caritasdirektor Walter Schmolly ist sich sicher, dass die Regierungsbildung aufgrund des Wahlergebnisses „nicht ganz einfach“ werden wird. Er hofft, dass am Ende eine stabile Regierung zustande kommt, die in der Lage ist, „wirkliche Lösungen für die drängenden Probleme zu entwickeln“. Die Lösungen sollten laut Schmolly auf soziale europäische Werte ausgerichtet sein.“ Insbesondere was die derzeitige Handhabung des humanitären Bleiberechts betrifft, wünscht sich der Caritasdirektor deutliche Verbesserungen.