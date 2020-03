Link kopiert

Der Unterschied zum bekannten Grundstücksdeal in der Marktgemeinde Hard zwischen einem dementen und daher geschäftsunfähigen 96-jährigen Verkäufer und einem billig kaufenden Landwirt besteht darin, dass sich diese Streitparteien in einem Zivilprozess am Landesgericht Feldkirch trotz der klaren Recht