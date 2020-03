Link kopiert

Zwei Feuerwehreinsätze hat es am Freitagnachmittag in Vorarlberg gegeben. Gegen 14 Uhr wurde die Feuerwehr Hohenems zu einem Wohnungsbrand in der Lustenauer Straße gerufen. Die Einsatzkräfte konnten den Brand rasch löschen. Ursache des Feuers war Angaben der Polizei zufolge ein technischer Defekt an