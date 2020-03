Coronavirus-Ausbruch in Sozialzentrum













Zehn Bewohner und sechs Mitarbeiter des Sozialzentrums Innerbraz sind positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das haben am Samstag das Land Vorarlberg sowie Benevit als Betreiber der Einrichtung in Aussendungen bekannt gegeben. 23 weitere Bewohner sind am Freitag getestet worden – die Testergeb