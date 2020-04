Wurfgranate in Steinmauer entdeckt













Link kopiert

Ein 17-Jähriger hat am Mittwoch in Außerbraz eine verrostete Wurfgranate entdeckt. Das Relikt aus dem Zweiten Weltkrieg befand sich in einer Steinmauer oberhalb eines Waldstücks, informierte die Polizei. Der Entminungsdienst barg und entsorgte die Munition, die zum Teil noch Sprengkraft besaß. Der J