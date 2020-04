Trio richtet hohen Schaden an













Einen Sachschaden in Höhe von 15.000 Euro haben drei Teenager Montagfrüh am Bahnhof in Nenzing angerichtet. Das Trio im Alter von 14, 15 und 18 Jahren bewarf gemäß Polizeiangaben die Verglasungen des Wartehauses und der Fahrplan­auskünfte sowie das Display des Ticketautomaten und auch die Bahnhofsuh