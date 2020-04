Link kopiert

Drei Verletzte forderte am Dienstag gegen 14 Uhr ein Verkehrsunfall in Schwarzenberg. Gemäß Polizeiangaben fuhr ein 39-jähriger Pkw-Lenker auf der L 48 in Schwarzenberg bergwärts in Richtung Bödele. Als er in einer engen Linkskurve einen Rennradfahrer überholen wollte, kam es zur Frontal-Kollision m