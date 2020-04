Link kopiert

Dornbirn

Frau stürzte bei Wanderung über einen Abhang ab

Verletzungen am Kopf und Oberkörper sowie einen Bruch an der rechten Hand hat sich am Sonntag eine Wanderin in Dornbirn zugezogen. Die Frau war mit ihrem Ehemann in Richtung Karren unterwegs und stürzte in steilem, unwegsamem Gelände rund 15 Met