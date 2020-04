Link kopiert

Rund 180 Milizsoldaten rücken am Montag in der Walgaukaserne in Bludesch zu ihrem Dienst ein. Sie werden nach einer 14-tägigen Ausbildung die Polizei, aber auch die Gesundheitsbehörden unterstützen. Derzeit werden die Ausbilder des Hochgebirgs-Jägerbataillon 23 geschult, um schließlich die neu einrü