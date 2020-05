Link kopiert

Weiterhin wenig Bewegung gibt es in Vorarlberg bei den Corona-Fällen. Am Samstag wurden keine Neuinfektionen gemeldet. Die Zahl der Genesenen stieg dagegen um fünf Personen an. Insgesamt wurden in Vorarlberg bisher 12.783 Tests durchgeführt. Von den noch 42 aktiv Erkrankten haben zwei Personen ihren