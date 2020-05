Link kopiert

Ein 27-jähriger Mann hat versucht, 3.300 Hanfsetzlinge in der Reserverad-Mulde seines Autos in die Schweiz zu schmuggeln. Er wurde am 17. April am Grenzübergang St. Margrethen bei der Einreise aus Vorarlberg erwischt. Ein Drogenspürhund fand das Versteck, wie die Eidgenössische Zollverwaltung (EZV)