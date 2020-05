Link kopiert

Offenbar vor ihrem gewalttätigen Mann flüchtete während eines häuslichen Streits die Frau am 25. Juni 2018 in Bregenz in den Tod. Die 27-jährige Mutter mehrerer Kinder stürzte sich aus der Dachgeschosswohnung des Mehrparteienhauses neuneinhalb Meter in die Tiefe. Die schwangere Frau und ihr ungebore