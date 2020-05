Link kopiert

Im Gerichtssaal 52 des Landesgerichts Feldkirch saßen gestern um 11 Uhr nur Zivilrichter Gerhard Winkler und als Zuschauer ein Journalist. Die Anwälte befanden sich in ihren Kanzleien: Klagsvertreter Martin Mennel in Feldkirch und Beklagtenvertreter Josef Kaiblinger in Gunskirchen in Oberösterreich.