Link kopiert

Zu dem gefährlichen Zwischenfall kam es nach Darstellung der Staatsanwaltschaft in Feldkirchs Altstadt, als eine junge Frau zusammen mit ihrer Mutter an jenem Nachmittag im Februar ein Geschäft verließ. Ein ihr unbekannter Mann umklammerte in der Marktgasse die 20-Jährige von hinten und hielt ihr ei