Link kopiert

Die schrittweise Wiederaufnahme des geregelten Betriebs an den Schulen geht in die zweite Etappe. Zwei Wochen nach den Schülern, die unmittelbar vor wichtigen Abschlüssen (Matura) stehen, kehren am kommenden Montag alle Pflichtschüler im Alter zwischen sechs und 14 Jahren im Schichtbetrieb in die Kl