Die Zahl der aktiv an Covid-19-Erkrankten ist um zwei (je eine in Bregenz und Hohenems) gestiegen. Das Land weist nun 13 aktive positiv getestete Patienten aus. Insgesamt wurden bisher 17.809 Testungen in Vorarlberg durchgeführt.

Die Zahl der Toten beläuft sich nach wie vor auf 19 Menschen.